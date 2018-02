La chaussée ne cesse de se dégrader

Réagissez

Le réseau routier à Sidi Mabrouk supérieur ne cesse de se dégrader.

Les fuites d’eau et les chantiers qui n’en finissent pas sur la chaussée en ont eu, en partie, raison. Le constat est particulièrement accablant à la cité Hayat et des rues Abderrahmane Guerras et Benkhebab, pour ne citer que celles-ci, où les routes ressemblent à des chemins de traverse semés de crevasses devenues un calvaire au quotidien pour les automobilistes. Le quartier avait pourtant bénéficié, il y a quelques années, d’une large opération de réhabilitation de sa chaussée, mais il semblerait que les travaux réalisés de manière sommaire n’ont tenu qu’une saison, avant que le bitume ne se détache avec les premières pluies. Les habitants du quartier pointent à ce propos un doigt accusateur vers l’entreprise de réalisation de ces travaux émaillés, selon eux, de contrefaçons ayant touché l’ensemble du processus.