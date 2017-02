La chaussée dans un triste état

Réagissez

La chaussée au niveau de l’avenue des Frères Khaznadar, à Bab El Kantara, est dans un état déplorable et les choses ne font qu’empirer, particulièrement à proximité du croisement de celle-ci avec la rue Madaoui Boudjemaâ.

Les fuites d’eau (nous en avons dénombré deux : l’une devant le lycée Tewfik Khaznadar, et l’autre au bout de l’avenue), et les chantiers qui n’en finissent pas sur la chaussée ont contribué à sa détérioration pour la transformer en un véritable chemin de traverse semé d’immenses crevasses, qui constituent désormais un calvaire pour les automobilistes nombreux à emprunter le quartier chaque jour. La chaussée a, pourtant, bénéficié il y a près de deux ans, d’une opération de réhabilitation, mais il semblerait que les travaux réalisés à la va-vite et de manière plutôt sommaire n’ont tenu qu’une saison, avant que le bitume ne se détache avec les premières pluies. Mais pour les gens du quartier, les fuites d’eau ne sont pas seules à l’origine de la détérioration rapide de la route. Ils pointent à ce propos un doigt accusateur sur l’entreprise ayant réalisé les travaux de réhabilitation, en affirmant que la pose du béton bitumineux sur les axes fraîchement réhabilités a été réalisée à l’époque de manière sommaire par l’entreprise en question et que des contrefaçons ont touché l’ensemble du processus.

De la pose du bitume, qui n’a pas été précédée du compactage des crevasses et autres nids-de-poule, jusqu’à la couche de base (blanc gravier) devant suivre l’imprégnation de la chaussée, comme l’exigent les normes, qui n’a pas été correctement effectuée.