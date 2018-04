L’université se penche sur le développement des zones frontalières

Réagissez

Vu l’importance des zones frontalières et leur impact sur l’économie et la sécurité du pays, un colloque national a été organisé, hier et aujourd’hui, à l’institut de gestion et techniques urbaines de l’université Salah Boubnider (Constantine 3).

Sur la thématique «Les zones frontalières de l’Algérie entre réalité du développement et nécessité de sécurité nationale», ce colloque a pour objectif d’impliquer les universités algériennes dans l’aménagement des frontières et leur sécurisation.

«Pour qu’une zone soit sécurisée, elle doit être aménagée et c’est l’objectif de ce colloque. Il faut qu’il y ait un développement économique, à travers la réalisation des projets structurants pour stabiliser le citoyen, qui va jouer un rôle important dans la protection et le développement de ses frontières. Nous avons un programme dans ce sens, dont une grande partie sera prise en charge par l’Etat et l’autre par le privé», a déclaré Souad Farida Skander, directrice de l’Agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité du territoire (Anaat).

Pour sa part, Ali Bensadik, directeur technique de l’Anaat, a ajouté, toujours dans la même perspective, que les frontières algériennes sont considérées comme des zones très sensibles et sont prioritaires pour l’aménagement. «Depuis l’indépendance, l’Etat a engagé un certain nombre de projets de développement au niveau de ces territoires, dit sensibles. Ces programmes ont pris aujourd’hui une autre dimension, pour donner à ces zones un développement spécifique, qui comprend trois volets.

Premièrement, il faut stabiliser le citoyen, en lui créant des postes d’emploi. Le deuxième volet consiste à créer un cadre de vie adéquat où la qualité est garantie. Troisièmement, nous ne pouvons pas concevoir le développement des zones frontalières sans se projeter dans une perspective transfrontalière», a-t-il détaillé.

Et de mettre en exergue la sociologie, l’histoire et la volonté politique communes avec les pays voisins, qui veulent développer ces territoires et des projets transfrontaliers. Notre interlocuteur a déclaré également que l’Etat envisage l’établissement d’un programme transfrontalier, pour créer une base économique locale et un enracinement régional. Actuellement, selon Ali Bensadik, l’Etat est en train d’identifier les projets, les principaux acteurs et l’endroit de réalisation.

La contribution de l’université dans le développement des 9 frontières s’étalant sur 6000 km est jugée très utile par les différents intervenants, particulièrement ceux de l’Anaat. «La directrice de l’Agence est en train d’étudier toutes les possibilités pour signer des conventions avec les différentes facultés afin d’assurer le développement visé.

Ce genre de projet concerne tous les domaines et mérite d’être pris en charge par la recherche et l’application universitaire», a souligné Ali Bensadik. Notons aussi que ce colloque compte plusieurs communications qui touchent tous les aspects, à savoir économique, sécuritaire ou juridique, visant un efficace développement et une sécurisation des frontières. Ces zones, selon Riad Hamdouche, président du comité scientifique, sont considérées parmi les menaces qui ciblent l’Algérie, auxquelles il faut donner une grande importance.