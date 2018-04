L’opération «fait face à beaucoup de difficultés»

Réagissez

Cette mode très lucrative semble avoir encore de beaux jours...

La «mode» des cours particuliers a visiblement encore de beaux jours devant elle.

Rien n’indique en effet que cette activité informelle sera, du moins dans un avenir proche, bannie de notre paysage. Les élèves des classes d’examen et même des autres classes continueront donc à raison de plusieurs séances par semaine à suivre des cours supplémentaires payants.

Ces séances sont dispensées généralement dans des locaux ou des appartements spécialement aménagés pour cette activité par des particuliers ou des professeurs, et presque exclusivement dans des matières dotées d’un coefficient élevé lors des examens. Par les temps qui courent, en effet, les cours particuliers sont appréhendés comme la mesure d’accompagnement indispensable pour une scolarité réussie.

Et tous les efforts déployés et les mesures mises en place, notamment le projet initié il y a quelques mois par la direction générale de la Caisse des assurances sociales pour les travailleurs non salariés (Casnos), visant à mettre fin, ou du moins à réglementer, cette activité au niveau national, ont buté sur des difficultés surgies lors des opérations de contrôle de l’activité. C’est ce que nous a révélé Saâd Rouana Hassan, le directeur de la Casnos de Constantine, que nous avons interrogé, hier, sur un premier bilan de cette opération.

Ce responsable a indiqué en effet que l’opération de contrôle lancée récemment par la Casnos de Constantine a fait face à beaucoup de difficultés, notamment pour ce qui concerne l’aspect juridique, vu que la majorité des personnes exerçant cette activité le font à domicile ou dans des locaux loués chez des particuliers. «La loi ne permet pas à nos contrôleurs d’intervenir dans ces cas-là. Au regard de la loi, ce serait une violation de domicile.

Nous attendons donc que des mesures d’accompagnement juridiques soient adoptées par les autorités compétentes pour pouvoir relancer l’opération de contrôle», nous dira-t-il. Avant de poursuivre : «Nous avons, d’ailleurs, l’intention mes collègues et moi d’autres wilayas de poser ce problème à notre direction générale lors de la réunion d’évaluation des activités de la caisse en 2017. Une rencontre devant se tenir à la fin du mois à Alger et au cours de laquelle une feuille de route pour l’exercice 2018 devrait être également établie».