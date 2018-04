L’incinérateur contesté est hors service depuis février

Réagissez

Suite à notre article paru le 21 du mois en cours sous le titre «Cité Boussouf, l’incinérateur de la discorde», le Dr Benbouhadja, directeur général de la clinique de chirurgie et des sciences de la reproduction Ibn Rochd, a apporté un démenti formel aux accusations portées par le collectif des habitants de la cité Boussouf 1re tranche à son encontre et à l’encontre de l’établissement, dont il a la charge.

Ces derniers avaient en effet affirmé dans une lettre adressée au wali et à la direction de l’environnement, dont une copie nous a été remise, que la clinique Ibn Rochd procédait quotidiennement à l’incinération de toutes sortes de consommables médicaux, déchets toxiques et placentas des parturientes admises dans cette clinique sans se soucier des dangers que peut causer l’épaisse fumée dégagée par le brasier provoqué par ces déchets au voisinage.

Des accusations dont nous avons fait écho dans notre édition de samedi, mais qui se sont avérées de simples allégations. Nous avons pu constater en effet de visu, hier, que l’incinérateur objet de la colère des habitants est hors service.

Selon le Dr Benbouhadja, celui-ci n’est plus fonctionnel depuis le mois de février. Ce dernier a apporté en outre une preuve supplémentaire sur la véracité de ce qu’il avance, à savoir une convention signée avec la Sarl Eco Est sise dans la zone industrielle de Aïn M’lila, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant sur la prise en charge de l’incinération et l’enlèvement des déchets de la clinique Ibn Rochd, notamment les matières premières périmées, les réactifs de laboratoire, divers produits pharmaceutiques et autres déchets de soins à risques infectieux.

La convention, dont nous détenons une copie, était accompagnée par ailleurs de copies de bordereaux récents (mois de mars et avril) fournis par Eco Est de suivi des opérations d’enlèvement. Des enlèvements qui sont effectués deux fois par semaine, lundi et jeudi, a précisé notre interlocuteur.