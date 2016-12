L’inauguration prévue dans un mois

Réagissez

La rénovation a donné un nouveau look aux lieux

Enfin ! après une fermeture qui a duré plus de deux ans, l’hôtel Panoramic sera inauguré le mois prochain, apprend-on auprès du directeur du tourisme et de l’artisanat, Hacène Lebbad.

«Je n’ai pas assez de précisions concernant la procédure de l’inauguration et la réouverture. Mais une chose dont je suis sûr est que l’hôtel Panoramic sera inauguré dans un mois», a-t-il affirmé. Le même responsable n’a pas non plus indiqué si le désaccord sur la gestion de l’établissement entre l’EGT Est et la SIH a été réglé.

Ce conflit, étudié à un haut niveau, tout en épargnant les autorités locales qui n’ont aucune information précise, a causé un retard considérable pour la réouverture de l’hôtel. Il s’agit d’un litige entre l’Entreprise de gestion touristique de l’Est (EGT Est), maître d’ouvrage principal, et la Société d’investissement hôtelier (SIH), qui est le maître d’ouvrage délégué. Un litige autour de la gestion de cet établissement, qui devait être réceptionné avant la clôture de la manifestation culturelle, le 16 avril dernier. Une chose qui n’a pas été réalisée face à l’absence d’une réaction de la part des autorités pour trouver une solution.

Cette situation s’est répercutée sur un établissement, dont la fermeture cause une perte sèche, au moment où d’autres établissements privés ont profité de l’affluence liée aux manifestations culturelles de 2015. Que dire du personnel de l’hôtel mis au chômage depuis deux ans ? Au début, les responsables locaux ont justifié ce retard par la nature des travaux et les surprises rencontrées sur les lieux, mais aussi par des retouches et l’installation d’équipements de haute technologie qui ont duré des mois, afin d’offrir aux clients toutes les commodités nécessaires. Finalement, il n’y a rien de tout cela.

Après cette fermeture qui semblait s’éterniser, sera-t-il inauguré et exploité en janvier 2017 ? Il faut attendre comme à chaque fois pour confirmer la crédibilité des responsables. Rappelons que le chantier, situé à la rue Aouati Mostefa, a été lancé en 2014 pour être achevé avant le lancement de la manifestation Constantine capitale de la culture arabe en avril 2015. Les travaux de réhabilitation des deux principaux hôtels étatiques de la ville du Vieux Rocher, Panoramic et Cirta, estimés à 400 milliards de centimes, ont connu de sérieux problèmes. Plusieurs dates ont été avancées par les autorités, mais aucune n’a été concrétisée. Espérons que cette dernière soit la bonne.