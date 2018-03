L’événement «I speak» s’invite à l’université Mentouri

Réagissez

La première activité du Coin américain «The American Corner», inauguré à l’université des Frères Mentouri Constantine1 (UFMC) le 27 février dernier par l’ambassadeur américain à Alger, John Desrocher, est d’accueillir l’événement «I speak».

Organisée en collaboration avec l’UFMC, la manifestation, qui se déroule du 28 au 29 mars au niveau de la Bibliothèque centrale «réunit des jeunes étudiants de différents profils (niveau et spécialités) dans le but de renforcer leurs compétences personnelles en matière de prise de parole en public», a-t-on appris auprès du rectorat.

Et de préciser que «Des activités interactives — sous forme de formation et d’ateliers — sont animées par les organisateurs afin de donner l’occasion aux participants de s’exprimer librement et de se faire entendre».

C’est ainsi que durant deux jours, les étudiants pourront profiter du programme tracé en perspective. Pour le 1er jour, les participants ont eu droit à des workshops sur le développement de la confiance en soi, le choix et la construction d’une équipe de travail et l’établissement d’un plan d’action avec des objectifs Smart (spécificité, mesurables, atteignables, réalisables, temporels).

Le second jour sera dédié à un atelier en leadership et aux techniques de prise de parole en public avec l’activité — «Team Elevator Pitch».

Cette dernière prend la forme «d’un exercice de communication orale, qui consiste à se présenter et mettre en valeur son projet face à un partenaire, dans un temps court et limité». L’événement s’achèvera par un feed-back des participants quant aux deux journées d’échanges et d’interactivité.

«Ce type d’activités est considéré comme une opportunité offerte aux étudiants pour renforce leurs compétences linguistiques, dont l’objectif est d’accéder à des débouchés économiques et à une large employabilité», conclut le rectorat.