Réagissez

L’étude de renforcement du mur de soutènement situé sur le côté nord du pont Salah Bey, à El Mansourah, est en phase d’approbation, apprend-on auprès de Mohamed Aber, chef de service au niveau de la direction des travaux publics de la wilaya de Constantine (DTP).

Ce dernier a affirmé que l’étude était achevée et que les travaux seront lancés prochainement, sans avancer de date. Notre interlocuteur s’est contenté de dire qu’il ne reste que l’accord à donner pour les travaux mentionnés dans l’étude. Cette opération survient après les risques du glissement constatés au niveau de cette partie du pont, menaçant la stabilité du projet, mais aussi le mur de soutènement. Les travaux à mener consistent à canaliser les eaux, réparer les fuites et renforcer le mur en question afin de livrer la trémie de Ziadia. «Le taux d’avancement des travaux de la trémie a atteint les 95%, mais elle ne peut être ouverte à circulation qu’après l’achèvement de ce côté qui est très important. C’est possible de libérer une partie pour rendre la circulation plus fluide, mais pas la totalité du projet», a-t-il expliqué, en insistant que tout a été achevé, même les travaux subordonnés de la trémie. A propos du coût de l’étude et des travaux, Mohamed Aber a précisé que la somme allouée est incluse dans le budget initial du projet.