L’ETRAG et l’EMO nous écrivent

Réagissez

Suite à notre article publié dans notre édition du 2 novembre 2016, portant sur les espaces verts menacés de démolition à Oued Hamimime, nous avons reçu les précisions suivantes de l’entreprise ETRAG et EMO, propriétaires de ces espaces. «Les prétendus espaces verts sont en réalité 32 lots de terrain de nos entreprises, d’une superficie variant de 200 à 900 m2, squattés par 32 habitants sur les 50 de la cité des 50 Logements.

Et une simple consultation des mises en demeure, adressées par les services techniques de l’APC du Khroub aux concernés, des états des lieux, élaborés par des huissiers de justice sur ordonnance du président du tribunal du Khroub et des rapports d’expertise ordonnées par la justice, aurait permis à votre journaliste de confirmer que ces soi-disant espaces verts sont en réalité, qu’une couverture. Les auteurs des propos publiés qui, en fait, y ont construit des chambres,des cuisines,des garages, des puits, des bâches à eau. Certains d’entre eux sont allés jusqu’à agrandir carrément leur logement sur ‘‘ces espaces verts’’ et ériger une route carrossable pour accéder aux lots squattés. Ces lots faisant partie intégrante du patrimoine des entreprises dont nous sommes les premiers responsables, nous sommes dans l’obligation et nous avons le devoir de protéger ce patrimoine d’autant qu’aucune loi de la République ne permet à quiconque d’occuper illicitement un terrain d’autrui pour quelque motif que ce soit».