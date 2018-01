L’entreprise de transport urbain renforce son parc

Réagissez

Le parc de l’Entreprise publique de transport urbain de Constantine (ETUC) sera renforcé dès le début d’année par huit nouveaux bus, selon son directeur général, Abdelhakim Kharchi, a rapporté l’APS.

Ce quota de bus fait partie d’un lot global composé de 50 bus produits par l’Entreprise nationale de véhicules industriels (SNVI) «devant être mis en service progressivement», a fait savoir le même responsable, faisant part de l’impact de ces nouveaux acquis dans l’amélioration des services et l’allègement de la pression, notamment sur certaines lignes de transport urbain.

L’entrée en exploitation de ces véhicules de transport en commun contribuera à la création de nouveaux postes de travail pour les conducteurs et les agents de maintenance, entre autres, a encore souligné la même source. De nouvelles lignes, desservant les communes notamment, seront ouvertes «une fois les études techniques de faisabilité en cours parachevées», a encore souligné le même responsable, précisant que durant l’année 2017 plus de 5 millions de voyageurs avaient transité par les lignes urbaines et suburbaines de l’ETUC.

Depuis sa création en 2005, l’ETUC a desservi 11 lignes dans les communes de Constantine et El Khroub, de la station Khemisti, au centre-ville, vers la cité Boussouf, Djebel El Ouahch, Zouaghi Slimane, Ali Mendjeli (El Khroub) et l’aéroport international Mohamed Boudiaf, a rappelé le même responsable.

D’autres lignes reliant la station Zaâmouche à Bab El Kantra (centre-ville) vers Massinissa (El Khroub) et la cité El Gamas, Zouaghi Slimane et l’université Constantine 3 sont également assurées par l’ETUC, a-t-on rappelé. La mise en service en octobre 2016 de la carte d’abonnement entre l’ETUC et la Société d’exploitation des tramways (Setram) a permis l’augmentation du nombre de voyageurs, a fait savoir M. Kharchi.