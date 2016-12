L’entrepreneur retire ses engins

Réagissez

Les travaux d’aménagement au sein du centre hippique de Constantine, lancés depuis des mois, ont été suspendus il y a quelques jours par le soi-disant président de l’Association du club hippique. Il s’agit de travaux à l’origine incontrôlée, entrepris sur une partie de ce centre (les écuries des chevaux) pour réaliser un projet privé, aux visées lucratives. Les engins et le matériel placés sur les lieux pour ce projet d’investissement ont été retirés. Même les agents installés, afin de veiller sur le chantier, sont partis, après la publication de notre article dans l’édition du 13 décembre 2016. Ce comportement suscite plus de questionnements et confirme l’hypothèse de la transgression des lois et l’abus des biens de l’Etat.