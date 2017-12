L’eau arrive enfin au lotissement du 1er Novembre

Réagissez

Après avoir fait depuis des années la sourde oreille aux doléances des habitants de la cité du 1er Novembre à Sissaoui, les autorités de la ville de Constantine se sont-elles enfin décidées à se pencher sur le cas de ce lotissement, créé dans les années 2000 et où tout manque? Moyens de transport, routes, éclairage public, établissements scolaires et surtout l’alimentation en eau potable, qui constituait la principale préoccupation des habitants.

Le quartier a été enfin alimenté en eau potable, à la grande satisfaction des habitants, après de longues années d’attente. Soulagés, les résidants nous ont affirmé qu’ils n’attendent que leur branchement au réseau AEP, après avoir réglé les frais d’installation à la Seaco. Ceci dit, même si l’alimentation en eau de cette cité mérite d’être soulignée, elle devrait s’accompagner d’autres mesures pour améliorer le quotidien des habitants, comme la réfection des routes et des chemins d’accès à la cité, la reprise des travaux de réalisation d’une école primaire, dont le chantier est à l’arrêt depuis plusieurs mois, l’installation de l’éclairage public, ainsi que la mise en place de ralentisseurs, ou d’une passerelle pour sécuriser la traversée de la RN3. Un tronçon que les habitants doivent traverser quotidiennement pour se rendre à El Khroub et Constantine et où pas moins de sept accidents mortels sont survenus ces trois dernières années.