L’auteur du crime à Ali Mendjeli arrêté

Réagissez

L’auteur de l’assassinat du jeune Okba a été arrêté, hier matin, par les éléments de la sûreté de wilaya dans la nouvelle ville Ali Mendjeli, apprend-on de sources proches du dossier. Le drame a eu lieu, samedi dernier, à l’UV 8, quand le présumé coupable -un adolescent répondant aux initiales I.N., âgé de 17 ans-, a poignardé à plusieurs reprises Okba, âgé de 20 ans.

Ce crime a eu lieu vers 16h, après une dispute violente qui a éclaté entre les deux jeunes et dont les causes demeurent indéterminées. Alertés, les éléments de la sûreté ont ouvert une enquête afin d’arrêter le présumé coupable. La victime a succombé à ses blessures avant son arrivée à l’hôpital Abdelkader Bencharif. Le commissaire Mohamed Zemouli, chargé de communication de la sûreté de wilaya, s’est contenté de nous dire que l’enquête est toujours en cours.