L’APC tente de réglementer la vente du mouton

Réagissez

L’APC de Constantine vient de désigner par arrêté municipal les lieux devant abriter la vente et le rassemblement des ovins en prévision de l’Aïd El Adha.

Les sites choisis sont situés à Boudraâ Salah, au 7e kilomètre et au lieu-dit 108 Chalets (ex- ferme Gérard) sur la route menant à Chaâb Erssas. Les services de l’APC préviennent également que des mesures, comme la saisie et l’abattage des cheptels seront appliquées aux contrevenants au présent arrêté municipal fixant les lieux de commerce des ovins en période de l’Aïd.

On est en droit de s’interroger à ce propos sur le sérieux d’une telle démarche, puisque tout le monde sait que personne n’a respecté ce genre d’arrêtés municipaux par le passé et encore moins aujourd’hui. La vente des moutons a débuté il y a plusieurs jours dans nombre d’endroits à Constantine, où chacun a pu constater des revendeurs de moutons déjà installés dans certains quartiers de la ville, notamment à Zouaghi, El Gammas et Benchergui.

Des garages ont d’autre part été transformés en étables dans le quartier de Oued El Had pour abriter le négoce du mouton, des espaces verts ont été squattés par des revendeurs dans la cité Mentouri (ex-Le Bosquet), l’on évoque même des immeubles en construction dans la nouvelle ville Ali Mendjeli investis par des revendeurs et des maquignons occasionnels n’attendent que l’approche de l’Aïd pour s’approprier d’autres lieux.

L’APC de Constantine, qui est dans l’incapacité de s’acquitter de la plus simple de ses missions, celle qui consiste à débarrasser la ville de toutes les ordures ménagères qui s’accumulent jusque devant ses portes, vient donc de se réveiller pour annoncer vouloir réglementer la vente du mouton en cette période de l’Aïd où l’anarchie est à son comble. Un peu de sérieux messieurs de la mairie.