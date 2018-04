L’agresseur du supporter du MCA arrêté

Réagissez

Le présumé agresseur du supporter du MCA, lors du match de la coupe d’Algérie ayant opposé ce club à la JSK, le 13 avril dernier au stade Hamlaoui de Constantine, a été arrêté, selon un communiqué de la sûreté de wilaya de Constantine.

Les mêmes services indiquent que les moyens mobilisés par la sûreté de wilaya, avec l’exploitation de tous les indices, y compris la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ont permis à la police judiciaire d’identifier le présumé auteur. Dans ladite vidéo, on pouvait voir un homme agressant le supporter du MCA avant de le tirer et le jeter dans l’oued Rhummel.

La scène a fait le buzz sur les réseaux sociaux et a provoqué une large indignation auprès des Constantinois qui ont fermement condamné cet acte. Les services de la sûreté de wilaya de Constantine indiquent que le présumé auteur de cette agression a été arrêté et présenté devant la justice pour «tentative de meurtre». Par ailleurs, on saura auprès de la sûreté de wilaya de Constantine que l’enquête se poursuit toujours pour identifier le ou les auteurs de l’agression contre A. Abdeldjalil, qui a succombé à ses blessures après avoir été heurté par une voiture suite à la même rencontre.