L’AEP fortement perturbée dans plusieurs quartiers

L’AEP dans certains quartiers de l’est de la ville de Constantine sera suspendue et des perturbations devaient être ressenties à partir d’hier en raison de travaux de réparation sur la conduite principale, a indiqué dans un communiqué la Société des eaux et d’assainissement de Constantine (Seaco).

Cette suspension concerne les quartiers de Djebel Ouahch, Sakiet Sidi Youcef (La Bum), Oued El Had, Ziadia, la cité Emir Abdelkader( Faubourg), Bab El Kantra et Sidi Mabrouk, a-t-il été précisé. Or, d’importantes perturbations sont signalées depuis des jours, voire des semaines, dans plusieurs endroits, notamment au centre-ville, à l’image des cités Filali et 20 Août, pour ne citer que celles-là.

De leur côté, les responsables de la direction des ressources en eau et de Seaco ont affirmé, rapporte l’APS, que ces perturbations étaient dues «à la forte demande exprimée en cette période de l’année et au volume important des fuites d’eau enregistrées». Et de détailler que plus de 600 fuites d’eau sont enregistrées mensuellement, soit une vingtaine de fuites d’eau par jour, affirmant que les services concernés s’attellent à y remédier.

A rappeler qu’en 2011, la Seaco avait annoncé le lancement d’un grand chantier de réparation des fuites d’eau à travers tout le réseau AEP de la wilaya. L’objectif d’éliminer 95% des fuites d’eau en 2015 a-t-il été pour autant atteint, deux ans après ? Selon la même source, l’augmentation du nombre d’abonnés a également «déstabilisé» le programme de distribution faisant état de l’inscription, cette année, de plus de 4000 nouveaux abonnés. Cet état de fait a imposé «un nouveau planning de distribution d’eau pour créer un équilibre et permettre à tous les abonnés de bénéficier de ce précieux liquide».