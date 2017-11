Kef Salah (Didouche Mourad) : Les habitants déplorent la dégradation du cadre de vie

Réagissez

C’est devenu une habitude pour les habitants de la cité Kef Salah, sur les hauteurs de la ville de Didouche Mourad, de sortir munis des chaussures usuelles en plus d’une paire de bottes pour affronter la boue qui règne en maître dans ce quartier depuis des années.

Un petit tour sur place renseigne, en effet, sur l’état lamentable de la route et des différentes voies d’accès à la cité toutes cabossées et de plus inondées par les eaux à la moindre averse. C’est que les autorités n’ont pas jugé utile d’installer un réseau d’évacuation des eaux de pluie lors de la création, dans les années quatre-vingt-dix, de cette méga cité de près de 7000 habitants, constituée de centaines de logements évolutifs réalisés dans le cadre du programme d’aide à la construction en milieu rural. Mais à Kef Salah, les routes inondées ne constituent pas la seule préoccupation des habitants.

Ceux-ci évoquent également d’autres soucis, notamment l’éclairage public, défaillant la plupart du temps, car, expliquent-ils, les services concernés mettent des semaines à remplacer les ampoules grillées. Ils déplorent, d’autre part, que le ramassage des ordures se fasse de manière très aléatoire dans leur cité.

Une cité qui manque cruellement d’infrastructures, notamment de loisirs, car mis à part un terrain de foot, il n’existe pas de maison de jeunes et encore moins d’aires de jeux pour les tout petits. Les habitants de Kef Salah affirment en outre avoir sollicité à maintes reprises l’intervention des services de la mairie de Didouche Mourad dont ils dépendent administrativement pour mettre un terme à leur calvaire, mais sans qu’aucune suite soit donnée à leurs doléances.