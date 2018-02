Journée sur l’entrepreneuriat pour les étudiants en Master

Réagissez

L’Ecole supérieure de comptabilité et de finances de Constantine (Escfc), un établissement public à caractère académique, scientifique et économique, sis au Chemin Forestier à Sidi Mabrouk, a organisé hier une journée sur l’entrepreneuriat en collaboration avec l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) de Constantine.

Une première édition qui s’adresse, nous a expliqué le Dr Mimoun, directeur de cette école, aux étudiants inscrits en master spécialisé en finances d’entreprise.

L’organisation d’une telle journée a, selon lui, un double objectif, celui d’abord de vulgariser et d’expliquer les mécanismes régissant le dispositif Ansej aux étudiants de l’école et ensuite de contribuer à leur ouvrir des perspectives sur la possibilité de créer leur propre entreprise une fois leur cycle Master achevé.

Les participants à cette journée parmi les enseignants de l’école se sont chacun penchés sur les différents dispositifs d’accompagnement aux étudiants pour les aider à monter leurs projets, notamment en matière d’innovations, d’opportunités d’affaires et de stratégies de développement de la petite et moyenne entreprise. Le représentant de l’Ansej s’est efforcé quant à lui à énumérer avec force détails toutes les facilités accordées aux jeunes porteurs de projets de création d’entreprises ces dernières années ainsi que les aides et autres avantages que peut leur fournir l’Ansej.

Le Dr Benabdelhafid Maya, de la sous-direction chargée de la post-graduation, et membre du comité d’organisation de la rencontre, a tenu à préciser pour sa part que cette première édition fait suite à la signature d’une convention entre l’Escfc et l’Ansej. Elle sera suivie, ajoutera-t-elle, d’une autre journée qui sera consacrée à l’installation d’un comité mixte Escfc et wilaya.