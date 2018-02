John P. Desrocher inaugure le «Coin américain»

Réagissez

S. E. M John P. Desrocher

L’Algérie est un pays favorable pour tout type d’investissements». C’est ainsi que l’ambassadeur des États-Unis John P. Desrocher, a qualifié l’Algérie, lors de sa première visite dans la wilaya de Constantine.

Une visite qu’il a effectuée, hier matin, pour l’inauguration du Coin américain «American Corner» au sein de l’université des Frères Mentouri (Constantine 1).

L’ambassadeur des États-Unis a déclaré de manière moins explicite, en réponse aux questions des journalistes sur le climat des affaires en Algérie et s’il est en faveur de la création de nouveaux investissements : «Je pense qu’il y a des capacités et une grande chance, surtout en économie, en Algérie, pour l’installation des investissements américains et même d’autres internationaux».

Et de poursuivre sur le même ton: «L’Algérie non seulement est un grand et vaste pays, mais il est également un grand marché, ce qui représente un élément important pour les différents types d’investissements. Je passe beaucoup de temps à convaincre les États-Unis à investir en Algérie (…) Chaque pays a ses défis et ses paris et nous sommes en train de travailler ensemble pour les surmonter.»

Pour ce qui est de l’American Corner et ce qu’il va apporter pour l’étudiant algérien et les relations entre les deux pays, M.Desrocher a affirmé que les deux parties travaillent actuellement pour l’ouverture de nouveaux centres du même genre dans plusieurs endroits en Algérie. Encore et sans donner plus de précisions, il a ajouté : «Notre relation avec l’Algérie est très forte, et ce coin n’est qu’une simple partie des échanges entre les deux pays.

D’ailleurs nous avons 5 infrastructures du même type au niveau de toute l’Algérie, ce qui traduit notre intention de bâtir une relation avec nos amis algériens. Une relation plus vaste et globale dans les différents secteurs, notamment économique, et autres.» Par ailleurs, l’ambassadeur n’a pas manqué de mettre en exergue la popularité de ce coin et la satisfaction qu’il a créée chez la masse étudiante. Il s’est dit content d’avoir signé, hier matin, la convention avec l’université des Frères Mentouri pour renouveler le travail de collaboration entre les deux pays.