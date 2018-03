Jazz : Quartet instant sharing

Réagissez

Mercredi 28 mars à 18h00 à l’Institut français



La musique commence et il faut émettre, écouter, partager, prendre des décisions rapides… avec, pour et en fonction de l’autre, afin que cette histoire à quatre ne devienne plus qu’une.

Cette pratique est ici parfaitement incarnée par de merveilleux musiciens, ayant un parcours personnel riche de collaborations multiples et innovantes.

Chacun apporte son expérience, son vécu, son univers au service de ce projet.

Bruno Angelini : piano, compositions

Régis Huby : violon, violon ténor

Claude Tchamitchian : contrebasse

Edward Perraud : batterie, percussions

Réservations sur :

evenement.constantine@if-algerie.com