Irrigation avec les eaux usées

Dans un communiqué parvenu hier à notre rédaction, la cellule de communication du groupement de la Gendarmerie nationale de Constantine indique que ses éléments ont appréhendé la semaine dernière, dans la commune de Ouled Rahmoun, deux agriculteurs, B.A., 49 ans, et H.F, 39 ans, alors qu’ils irriguaient leurs terres, situées au lieudit hameau Benyahia Rachid, avec des eaux usées de l’oued Bounouara. Les gendarmes, agissant sur renseignements, précise le communiqué, ont saisi au cours de cette opération six pompes à eau à haut débit utilisées par ces agriculteurs indélicats pour irriguer avec des eaux usées une superficie de pas moins de dix hectares de culture de melons et de pastèques. Soulignons que l’utilisation par nos agriculteurs d’eaux usées à des fins d’irrigation est un phénomène qui a pris de l’ampleur ces dernières années. Des eaux usées qui peuvent être des nids à polluants (microorganismes pathogènes, bactéries, virus) et poser de graves risques sanitaires.