Intoxication alimentaire à l’école Salah Boublat

Au moins quinze élèves de l’école primaire Salah Boublat, à Sidi Mabrouk supérieur, ont été victimes, lundi dernier, d’une intoxication alimentaire collective, a-t-on appris de certains parents.

L’intoxication serait due, selon les mêmes sources, à la consommation de fromage en portions, ou des œufs probablement avariés servis à ces enfants en sandwich à l’heure du goûter, dans cette école qui compte plus de 200 élèves. Mais il faudra attendre les résultats de l’enquête qui sera certainement diligentée par les autorités compétentes pour connaître l’origine de cette intoxication. Certaines victimes ont dû subir un traitement ambulatoire en dehors de leur établissement, nous confie un des parents d’élèves, lequel a dû transporter son enfant, qui se plaignait de douleurs à l’estomac, de vomissements et de diarrhées, à la pédiatrie de Mansourah, où on lui a administré les soins nécessaires avant de le laisser partir. Son état de santé a été jugé satisfaisant et ne nécessitait pas d’hospitalisation.