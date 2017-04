Réagissez

Une année après son inauguration par le Premier ministre, le 16 avril 2016, les conditions de travail dans l’hôpital Didouche Mourad demeurent déplorables dans la plupart des services.

Assurer une meilleure prise en charge du malade devient une mission difficile pour quelques médecins rencontrés, en marge de la journée portes ouvertes, organisée au sein de cet établissement dimanche dernier. Tout en exprimant leur mécontentement, ils ont estimé qu’il est devenu nécessaire que la tutelle intervienne rapidement pour redresser les choses dans l’hôpital. D’ailleurs, la majorité du personnel a boycotté la journée du dimanche, une manière de contredire tout ce qui a été dit sur le bon fonctionnement de l’EH.

Plusieurs problèmes et insuffisances ont été signalés au sein de différents services, qui manquent de médecins spécialistes. Ces services possèdent une triple mission : de soin, de formation et d’enseignement universitaire et de recherche scientifique, vu qu’ils ont pu décrocher un statut hospitalo-universitaire depuis la promulgation de l’arrêté interministériel pour l’ouverture de postes supérieurs de chefs de service hospitalo-universitaires. Hélas, certains services fonctionnent sans l’assistance et la supervision d’un professeur.

Les médecins réclament d’élargir le recrutement le plus vite possible. «C’est le burn-out. En plus de l’absence d’encadrement des médecins généralistes et des résidents, les médecins se retrouvent en train de travailler 7j/7, à cause du manque du personnel. En plus, ils assurent les gardes durant la nuit, jusqu’à trois fois par semaine. Il s’agit du bien-être du médecin et du malade», a déclaré un médecin généraliste. Pour ce qui est du volet des moyens matériels, la situation n’est pas à ignorer par les responsables.

Il est mentionné, dans le bilan de l’EH, qu’un manque préjudiciable d’équipements, des matériels et des produits s’éternise dans les services. Notons, à titre d’exemple, le manque de berceaux pour nourrissons et de lits pour les mamans, de matériel de réanimation adapté à l’âge pédiatrique, de matériel de photothérapie conventionnelle ou intensive et le manque de matériel d’exploration (de fibroscopes, d’échocardiographes). Il a été aussi signalé que dans le service de maternité, il y a une seule table d’accouchement pour toutes les patientes. Dans les autres services, trois salles demeurent non requises pour l’activité opératoire parce que la sécurité électrique est complètement absente.

Pourtant durant cette année, 206 personnes ont été opérées au sein de l’hôpital en question avec plus de 200 hospitalisations enregistrées. Interrogé sur la position et l’avis des responsables de la santé sur la situation, Moustafa Karbouâa, directeur de l’hôpital, nous a affirmé que toutes les autorités concernées ont été avisées. «Malgré le peu de moyens dont nous disposons, cet établissement demeure opérationnel. C’est pourquoi je lance un appel à la tutelle et aux autorités locales pour qu’elles puissent nous aider, surtout que nous avons trois services qui manquent du matériel nécessaire pour leur fonctionnement», a-t-il conclu.