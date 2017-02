Instantané : Sans vision ni perspective

Réagissez

Dans neuf mois, les mandats des élus locaux arriveront à terme. Une dernière ligne droite pour dresser le bilan de ces assemblées qui ont fait et défait les préoccupations citoyennes depuis cinq ans. Si l’auguste APC de la ville des ponts s’est illustrée par une actualité plus proche des chroniques judiciaires que de celle de la bonne gouvernance, l’assemblée de wilaya a excellé dans l’immobilisme. C’est à croire qu’elle se complaît dans un statut d’observateur, où l’essor de la wilaya est une vue de l’esprit.

Ses membres se réunissent périodiquement dans le cadre de sessions ordinaires, mais l’impact de la gestion des affaires publiques est peu ou prou percé par le citoyen, son rôle et ses prérogatives aussi. Comment peut-on y remédier si elle fait montre d’un déficit énorme de communication ? Quel a été son programme depuis 2012 à nos jours ? Ce ne sont certainement pas ses réunions épisodiques qui ont laissé filtrer une perspective d’avenir, puisqu’il n’y en a pas eu.

Constantine, faut-il le rappeler, a bénéficié d’une foultitude de projets ces trois dernières années et peut se targuer d’avoir bénéficié d’un chèque en blanc pour leur édification. Aubaine qu’il ne faut pas mettre sur le compte de cette assemblée. L’événement «Constantine, capitale de la culture arabe 2015» a ouvert les vannes étatiques de financement. Le chef de l’exécutif a été mandataire et exécutant de la plus grande manifestation culturelle de l’année dernière.

L’APW y a été certes impliquée, mais sans déborder du cadre protocolaire. Autant l’APC de Constantine a eu quelques gesticulations pour la circonstance, autant l’APW est restée en retrait, comme si elle en est spectatrice. La même attitude est observée à la fin du mandat en cours. Mardi prochain, elle organisera son avant-dernière session.

L’intérêt du citoyen est encore une fois relégué au second plan, sans jeu de mots, puisqu’il est placé en deuxième point dans l’ordre du jour. Le premier en est les biens wakfs, un dossier récurrent !!! Au lieu de dresser le bilan de son quinquennat en matière de développement local et acquis pour les administrés, l’assemblée wilayale a choisi la diversion. Elle clôture son mandat comme elle l’a entamé, sans vision ni perspective.