Instantané : Exit les faux-fuyants

Plus de prétexte fallacieux. Le wali, Kamel Abbas, vient de trancher dans le vif. Les promoteurs immobiliers en charge de projets de logements, segments social et promotionnel, ne pourront plus se dérober à leurs responsabilités dans les retards d’exécution. En réunissant 41 d’entre eux, avant-hier, le chef de l’exécutif a, sans ambages, formulé des instructions. Les faux-fuyants usés jusqu’à la corde par certains promoteurs ne seront plus de mise. Les sempiternels arguments, égrenés à outrance, pour justifier une défaillance ou un retard, ne seront plus recevables.

Il est des situations où la tolérance de comportements récurrents atteint son seuil. L’actuel wali semble rompre avec la politique de ses prédécesseurs, qui, à force d’inertie, ont laissé des promoteurs devenir les maîtres du secteur du logement. Il en ressort, selon un communiqué de la wilaya, que primo, le chef de l’exécutif a insisté sur l’octroi de projets immobiliers exclusivement aux promoteurs agréés par le ministère de tutelle. Exit donc tous ceux qui sont blacklistés, dont certains ont remporté des marchés en dépit de leurs manquements, il n’y a pas si longtemps.

Secundo, tous les écueils administratifs seront aplanis pour la livraison des logements dans les délais impartis. Tertio, tout sera mis en œuvre afin de faciliter l’édification des projets dans les meilleures conditions, dont l’engagement, de dégager les poches foncières. Explicitement, il sera mis en place des commissions techniques pour l’évaluation des difficultés rencontrées sur le terrain, ce qui, dans beaucoup de cas, devient un frein à tout projet.

Constantine a bénéficié de programmes de logements importants concernant les formules LSP et LPA. Et au premier responsable de la wilaya de rappeler que dans le cadre du plan quinquennal 2005-2009, sont inscrits 16 500 unités dans la première formule LSP, dont 13 213 finalisées, 3023 en cours de réalisation, 201 à l’arrêt et 264 non encore entamées.

Pour celles du LPA, le plan 2010-2014 comporte un programme de 14 000 unités dont 1850 achevées, 7450 en réalisation, 510 à l’arrêt et 4007 non entamées. C’est une lapalissade que de relever un retard dans l’exécution de ces projets. Kamel Abbas a affiché sa disposition à être saisi, via le courrier électronique, en cas d’embûches survenant sur le parcours technico-administratif des promoteurs à l’effet d’éluder tout blocage de travaux. Les citoyens et les souscripteurs, en rupture de patience, ont interpellé le wali à plusieurs fois. Leur appel semble avoir été bel et bien entendu.