Installation de dix évacuations provisoires

Dix drains préparatoires des eaux usées ont été réalisés et sont fonctionnels pour sécuriser le pont de Salah Bey, en attendant l’achèvement de la galerie drainante lancée il y a quelques jours, apprend-on auprès de Rachid Ourabah directeur des travaux publics de la wilaya de Constantine.

Selon ce dernier, il s’agit des pompages souterrains provisoires, qui ont été réalisés dans les zones les plus concernées par le glissement du terrain, à l’instar du chemin forestier et autres. Ces canalisations sont fonctionnelles depuis un bon moment pour stabiliser le projet et toute la zone, selon le même responsable. «Avant d’entamer les travaux de la galerie drainante, il a fallu prendre certaines dispositions pour éviter d’éventuels dégâts, tel est le cas de ces pompages.

Autre chose, même avant d’entamer les travaux de cette galerie, nous avons pris la précaution d’aller expertiser l’ensemble des maisons qui se trouvent sur le long de ce tracé pour nous permettre de suivre l’évolution éventuelle et éviter la dégradation des maisons durant les travaux», a déclaré le DTP. Ce dernier a tenu à rassurer qu’en cas de dégâts collatéraux, signalés à cause de ce chantier, la direction concernée les assume entièrement. Il a estimé aussi que les travaux n’auront aucun effet secondaire sur le pont Sidi Rached, qui est situé dans la zone glissante. Pour ce pont récemment réhabilité, M. Ourabah a affirmé qu’il est complètement sécurisé. «Ce pont a été mis en observation durant 6 mois. Après, l’analyse de l’expert italien a fait ressortir que l’ouvrage commence à se stabiliser. D’ailleurs, le même expert a donné des instructions pour que le pont soit ouvert jour et nuit. Et c’est le cas depuis trois mois», a-t-il expliqué.

Et d’insister que le mouvement de ce genre d’ouvrages d’art est sous observation régulière par les spécialistes de la DTP. Notre interlocuteur a conclu qu’un budget de 2,5 milliards de dinars a été alloué à la réalisation de cette galerie, pour une durée de 30 mois.