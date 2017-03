Installation de 16 000 compteurs d’eau en 2017

Réagissez

La Société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (Seaco) projette d’installer 16 000 nouveaux compteurs d’eau en 2017 pour éradiquer la facturation forfaitaire, a appris récemment l’APS auprès de cette société. Cette opération ciblera plusieurs quartiers du chef-lieu, ainsi que d’autres communes de la wilaya de Constantine, à l’instar de Messaoud Boudjerriou et Aïn Abid, en vue de «mettre un terme au paiement au forfait» de la consommation d’eau potable des ménages, selon cette même source. Les services de la Seaco vont également procéder au «renouvellement du parc compteurs», en remplaçant les compteurs de plus de 15 ans, a-t-on précisé, en plus de la mise en conformité des branchements au niveau des quartiers et des communes, où la consommation d’eau est encore facturée au forfait. Selon cette même source, cette situation empêche les services de la Seaco de suspendre l’approvisionnement en eau potable aux abonnés concernés par la tarification forfaitaire, et ce, même s’ils cumulent, assure-t-on, plusieurs factures impayées.