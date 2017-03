Installation d’une commission mixte Le wali au chevet de la Santé

Réagissez

Le wali a décidé de se saisir du dossier de la santé dans la wilaya. Un secteur névralgique, qui, malgré tous les investissements qui y sont injectés régulièrement, échoue lamentablement à dispenser une prise en charge correcte au citoyen.

Kamel Abbas a, depuis sa nomination à la tête de la capitale de l’Est, il ya cinq mois, eu toute la latitude, à travers des sorties sur terrain, de s’enquérir du fonctionnement de tous les secteurs. C’est une lapalissade de dire que celui de la santé n’a pas donné satisfaction. Comment peut-il en être autrement alors que le citoyen se plaint continuellement du mauvais accueil, de l’absence d’hygiène et de l’approche sanitaire? A la lumière des rapports et des doléances récurrentes formulées par les citoyens, le chef de l’exécutif est passé à l’action. Il a réuni récemment dans son cabinet l’ensemble des acteurs de ce secteur pour mettre chacun devant ses responsabilités. Il ira plus loin. Il annoncera la mise en place d’une commission mixte pour intervenir là où la direction de la santé et ses structures ont failli. C’est-à-dire pallier les carences et anticiper les contraintes. Cette commission d’inspection fera le tour des infrastructures sanitaires aux fins de répertorier les manquements et les défaillances à tous les niveaux pour pouvoir y remédier.

Elle endossera le rôle de «surveillant». Les responsables défaillants seront rappelés à l’ordre pour combler les carences relevées dans leurs structures respectives. Auquel cas, des sanctions s’en suivront. La mise en garde est lancée par le chef de l’exécutif, qui reconnaît que l’état de déficience de ce secteur n’est nullement à mettre sur le dos du manque de moyens. C’est qu’il s’agit d’un problème de gestion qu’il faut aplanir. Idem pour les questions liées à l’éclairage des structures et l’entretien de leurs espaces verts. «Tout problème doit être pris en charge à temps», a averti le wali, qui exige un rapport détaillé sur les salles de soins réparties sur le territoire de la wilaya, celles souffrant d’un manque de commodités et celles vacantes, pour une meilleure réaffectation. La direction de la santé ainsi épinglée a du pain sur la planche.