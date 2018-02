Installation d’une commission de wilaya

Réagissez

Une nouvelle commission de wilaya vient d’être installée par le chef de l’exécutif, Abdessamie Saïdoun, pour gérer les activités des collectivités locales de Constantine et d’El Khroub, selon un communiqué transmis à notre rédaction par les services de la wilaya.

C’est lors d’une séance de travail, tenue mercredi dernier au cabinet du wali, que M. Saïdoun s’est réuni avec les différents directeurs de wilaya et les P/APC des communes de Constantine et d’El Khroub, dans le but de débattre de tous les problèmes qui se posent actuellement au niveau de leurs villes.

Parmi les défaillances soulevées et discutées par les participants à la rencontre, notons celles liées à l’aménagement urbain, les espaces verts, les constructions illicites, les fuites d’eau et les panneaux de signalisation. C’est dans le but de mettre un terme à ces problèmes et améliorer le cadre de vie des habitants que cette commission a été installée, afin de coordonner entre les administrateurs et les élus et trouver les solutions adéquates aux différentes défaillances de gestion.

Elle aura également pour objectif d’accompagner les élus, assurer le suivi des projets lancés dans le cadre du Plan communal de développement (PCD), l’assainissement de l’agenda des projets inscrits et la prise en charge de toutes les préoccupations du citoyen. Dans le même communiqué, il est mentionné : «Lors de cette réunion, qui se veut une première dans son genre, le wali a instruit les chefs de daïra et les P/APC d’établir un planning de travail concernant tout ce qui relève du secteur urbain des deux communes.

Les directeurs de wilaya sont appelés à présenter, chaque mois, un exposé sur leurs secteurs respectifs à cette commission.» Notons que la commission en question se compose de tous les élus des deux APC de Constantine et d’El Khroub et compte les directeurs des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) de wilaya et de la commune, les directeurs de l’exécutif, des représentants de l’APW et tous les activistes économiques sur le territoire des deux communes.