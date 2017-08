Incendie dans une usine de production pharmaceutique à Ibn Badis

Réagissez

Un horrible incendie s’est déclaré jeudi derniet en fin d’après-midi dans l’usine de la production pharmaceutique Alembic Mami, sise au sein de la zone industrielle de la commune d’Ibn Badis (connue sous le nom d’El Harya).

Vers 18h, les flammes se sont répandues au niveau du laboratoire, au rez-de-chaussée et dans deux dépôts de stockage des matières premières et de produits en voie de commercialisation. Selon le bilan de la Protection civile, d’importants dégâts matériels ont été enregistrés par les pompiers : toutes les matières premières conservées au niveau du premier dépôt et des médicaments en stock ainsi que des machines de l’unité de production dans le deuxième dépôt ont été complètement ravagés par les flammes. Face à la propagation des feux, une partie de la toiture en acier zingué, du deuxième dépôt, s’est effondrée. Pour ce qui est du laboratoire, rien n’a été sauvé par les pompiers, en dépit des efforts déployés, où tout le matériel a été complètement carbonisé. Vu l’ampleur du sinistre, il était très difficile de maîtriser le feu. Il a fallu la mobilisation de dizaines de sapeurs-pompiers, des différentes unités de la Protection civile (PC), notamment celles d’El Khroub, Ali Mendjeli, Aïn Smara et de la commune de Constantine pour anéantir les flammes et sauver le reste de la bâtisse. Heureusement, selon toujours la cellule de communication de la Protection civile, aucun blessé n’a été enregistré lors de l’incendie. Par ailleurs, un expert sera désigné pour déterminer la valeur du matériel détérioré et une enquête a été diligentée par les services de sécurité pour déterminer les causes de l’incendie.