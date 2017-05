Réagissez

Le site compte des dizaines de boutiques et autres bicoques qui attirent...

Le lieu connaît une anarchie indescriptible, avec ces nombreux bazars qui ont poussé ces dernières années d’une manière illégale.

Un important incendie s’est déclaré, dimanche soir vers 21h, dans un centre commercial (construit en R+2 et un sous-sol) situé à la rue Rachid Hannoun, dans le lieu communément connu par Rahbet Ledjemal (place des Chameaux), actuelle place Benhamadi Mohamed Ameziane, l’un des quartiers de la vieille ville de Constantine.

Selon le lieutenant Noureddine Tafer, chargé de la communication à la direction de la Protection civile de Constantine, la construction sinistrée compte environ 90 locaux, destinés à la vente de produits cosmétiques, articles vestimentaires, accessoires des téléphones portables et autres. En raison de l’importance des flammes et leur expansion au niveau de toute la bâtisse, il était très difficile de maîtriser le feu.

D’importants dégâts matériels ont été enregistrés par les pompiers, où 39 locaux sont partis en fumée. Pour ce qui est des dégâts humains, un seul agent de gardiennage, K. S. âgé de 88 ans, était en état de choc. Ce dernier a été sauvé in extremis par les sapeurs-pompiers, qui ont dû démolir le mur pour le faire sortir de l’intérieur du centre commercial en flammes.

La victime a été évacuée en urgence au CHU Dr Ben Badis pour subir les soins nécessaires. Pour circonscrire l’incendie, il a fallu la mobilisation d’un important dispositif humain et matériel, à savoir l’intervention de plus de 60 pompiers et la mobilisation de 9 camions, trois ambulances et deux véhicules de communication.

Cette opération a duré plusieurs heures pour empêcher la propagation du feu vers d’autres constructions, à l’instar du TRC et des bâtisses situées sur la rue Ali Bounab. D’ailleurs, les pompiers étaient encore sur les lieux durant la journée d’hier pour prévenir toute éventualité. D’autre part, et selon les premières informations recueillies sur place, l’incendie serait dû à un court-circuit survenu au premier étage. Une enquête a été diligentée par les services de la sûreté de wilaya pour déterminer la cause réelle de l’incendie.