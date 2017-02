Inauguration aujourd’hui de la résidence Aïcha

Réagissez

Seulement 26 mois après le lancement des travaux, la résidence Aïcha sera inaugurée, aujourd’hui, par l’Association d’aide aux malades du cancer, Waha, à l’origine du projet. Selon un communiqué de presse, ce lieu d’accueil pour les malades du cancer comprend 12 chambres de deux lits chacune et des espaces d’utilité. C’est la première des quatre résidences de Dar Waha, un ensemble d’une capacité totale de 84 lits. Des espaces dédiés au soutien spirituel et psychologique, à l’activité éducative et culturelle, à la restauration et aux loisirs. D’autres équipements de prestation viendront compléter les structures d’hébergement. Réalisée entièrement par WAHA, grâce à l’engagement de mécènes et de bienfaiteurs, sur un terrain de 6000 m² acquis en 2013 auprès des Domaines pour une somme de 18 millions de dinars, Dar Waha est la première maison d’accueil des malades du cancer dans notre wilaya.