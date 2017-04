Ils demandent l’intervention du président de la République

Réagissez

Les policiers révoqués de la wilaya de Constantine reviennent à la charge, en adressant une nouvelle lettre au président de la République pour demander leur réintégration.

Refusant de baisser les bras, une dizaine de policiers, radiés depuis plus de 5 ans, ont tenu un mouvement de protestation, dimanche, devant le siège de l’inspection régionale de la sûreté nationale à la zone industrielle Palma. Ce mouvement a été mené par les personnes en question, après avoir été empêchées par d’autres policiers d’entrer à l’établissement et remettre la lettre à l’inspecteur régional. Pour rappel, des milliers de policiers ont été révoqués entre 1990 et 2000 et ont été traduits en justice pour différentes affaires.

Plusieurs ont obtenu gain de cause devant la justice, mais depuis, ils n’ont jamais été réintégrés dans leurs postes respectifs. «C’est le ras-le-bol. Nous demandons au président de la République d’intervenir afin de solutionner notre problème qui dure depuis des années», ont-t-ils déclaré. Ils ont estimé qu’ils étaient lésés et humiliés par les hauts responsables de ce corps sécuritaire. Toutes les démarches entamées par les révoqués «abusivement», selon leurs dires, n’ont pas eu d’écho auprès de la DGSN.

«Nous demandons pour la énième fois l’ouverture d’une enquête administrative approfondie sur chaque personne radiée. Car, il y a quelque chose qui ne roule pas correctement dans notre affaire, vu le comportement réticent des hautes instances vis-à-vis de notre situation», a déclaré l’un d’eux. Les protestataires ont affirmé qu’une commission chargée du traitement des dossiers des policiers concernés a été mise en place par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), «mais à ce jour les résultats n’ont pas été divulgués. Pour quelles raisons ?

Qui pourra prendre une décision ferme dans cette affaire si délicate ?» A la fin, ces policiers ont été reçus par le chargé de communication au niveau de l’inspection régionale de la sûreté de wilaya, qui leur a promis de transmettre leurs réclamations et leur correspondance, dont El Watan détient une copie, aux services de la DGSN.