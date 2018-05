«Illogique» commerciale

Réagissez

C’est un scénario qui se répète inlassablement. Le rendez-vous annuel du jeûne est associé ad vitam aeternam à une mercuriale insaisissable, capricieuse, qui fluctue bon gré mal gré.

La flambée des prix n’est pas nouvelle, c’est plutôt une constante à laquelle le consommateur s’est habitué, s’est résigné, quand bien même il fait mine de s’en indigner. L’absence de régulation a toujours ouvert la voie à toutes les pratiques spéculatives, les imposant en mode commercial sain, conventionnel et… normatif.

A chaque Ramadhan, les pouvoirs publics promettent la disponibilité des produits de large consommation, sans toutefois se pencher sur l’exercice tarifaire. Les pouvoirs locaux ne font pas mieux. A Constantine, les services compétents ont effectué 1275 interventions, saisi 997 kg de viande, démantelé un abattoir illicite et récupéré 1,10 tonne de denrées alimentaires. Hormis la question de l’hygiène, le commerçant n’est pas inquiété pour les prix pratiqués dont la marge bénéficiaire est estimée parfois au double, voire plus. Aucune autorité ne se soucie du porte-monnaie du consommateur alors que les prix des légumes et des fruits de saison sont largement majorés. Et cet état de fait prévaut un peu partout.

Au marché des Frères Bettou (ex-Ferrando), au quartier Saint-Jean, ou à celui de Boumezzou, les étals sont achalandés au mieux, sauf que les prix sont toujours et encore hors de portée. Depuis dix jours, ces derniers dans leur grande majorité n’ont pas connu de baisse, si ce n’est pas une légère hausse. A l’exemple de la pomme de terre, qui poursuit sa courbe ascendante. Ce tubercule, largement consommé en ce mois, est passé en l’espace d’une semaine de 60 à 65 DA/kg.

Le consommateur l’achète contraint tout en pestant contre ces commerçants détaillants, ces grossistes qui renforcent la spéculation et l’autorité de régulation qui n’existe pas. A Constantine, comme à Jijel ou Annaba, le consommateur est confronté aux mêmes aléas. A l’est du pays, où est implanté l’un des plus grands marchés de gros de fruits et légumes du pays, la disponibilité des produits n’est pas forcément synonyme de concurrencialité. La logique commerciale qui implique une baisse des prix dès que l’offre est abondante n’y a pas encore cours.