Houna Qassantina célèbre Yennayer

Programme festif au «Café Riche» ce samedi 13 janvier pour une édition «spéciale Yennayer» des Zinzins. C’est dans un décor conçu et réalisé par la plasticienne Narimane Daksi, aux couleurs des objets quotidiens de l’amazighité, que seront reçus Khaled Boumediène et Saïd Chemakh, venus de l’université de Tizi Ouzou pour débattre du patrimoine amazigh et de la symbolique de Yennayer. Tempo musical exceptionnel aussi, puisqu’il sera assuré par le talentueux Hocine Berrahma de retour dans sa ville natale. Connu surtout pour sa belle carrière dans les musiques citadines constantinoises, Hocine Berrahma sait aussi retrouver avec émotion une mémoire musicale familiale enracinée en Grande Kabylie. Rendez-vous est pris pour samedi 13 janvier à compter de 16 heures avec les «Zinzins du ‘‘Café Riche’’».