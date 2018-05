Hamid Ali-Bouacida : de l’identité à la transmission

Réagissez

Bercés par des notes de oud et de guitare jouées par les talentueux Didine et Fouad, Les Zinzins de la culture racontent Hamid Ali-Bouacida. Hier au siège de l’ODEJ, à Bel Air, l’écrivain-journaliste était à l’honneur de la sphère culturelle de Constantine.

Musiciens, réalisateurs, journalistes et hommes de théâtre ont saisi l’occasion pour réitérer les valeurs intellectuelles portées par «Hamid». Surprenant l’audience, une jeune fille s’est levée au fond de la salle, déclamant les premiers mots de La carte d’identité littéraire, poème dont Bouacida est l’auteur.

Les jeunes, garçons et filles, de l’association Numidi-Art, se sont ainsi succédé pour déclamer les vers de ce sublime poème, créant une atmosphère chargée d’émotion.

Et c’est ainsi que s’est ouverte la journée dédiée à la mémoire du poète. Témoignant de son propre parcours d’«apprenti» auprès du défunt, lors de la confection des premiers numéros de l’hebdomadaire El Gantra, le président de l’association, LounisYaou, a rebondi sur la question de la transmission et des repères nécessaires pour la jeune génération. «L’identité, il est impératif que les jeunes algériens saisissent leur identité», dira-t-il.

Rappelant que pour s’envoler il fallait être profondément enraciné, il insistait : «Il y a de ces noms qu’il faut connaître pour savoir qui nous sommes et où on va. Il est inconcevable d’être algérien et de ne pas connaître les grandes figures de la musique, de la peinture, de la littérature, du cinéma et du journalisme algérien, telles que Hamid Ali-Bouacida, Kateb Yacine…

Ils sont nos repères et nous avons un devoir de transmission.» Ines Yaou, membre active de l’association, a proposé, à titre d’exemple, que ce poème «bouleversant» soit intégré dans les manuels scolaires. «Sourire, humilité et générosité», c’est ainsi que le Pr Djamel-Eddine Zeghileche se souvient de lui.

Le devoir de transmission est d’autant plus important lorsqu’il est question d’un personnage qui jumelle le bagage intellectuel et les valeurs humaines, insistait l’intervenant : «Il était un exemple d’humanité, qui, afin de gratifier les marginaux de la société, signait par leurs noms». Des membres de sa famille, dont sa sœur, ont, à leur tour, apporté des témoignages poignants sur le personnage. Diparu le 22 avril 2018 et enterré à Zéralda, Hamid Ali-Bouacida, le chaoui de Aïn Yagout, a grandi, étudié et commencé sa carrière de journaliste à Constantine, notamment à El Hadef.

Sa plume précieuse et son œuvre littéraire ont marqué l’histoire culturelle et médiatique de l’Algérie. Lauréat du Prix Mohamed Dib pour son recueil 5 dans les yeux de Satan, il s’est imposé sur la scène littéraire comme un génie du verbe et de son sens.