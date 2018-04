Hadil Mechati en appelle aux généreux donateurs

Réagissez

Après des interventions chirurgicales réussies effectuées grâce aux généreux donateurs suite aux multiples appels lancés à travers le journal El Watan, la famille de Hadil Mechati commence à nourrir un réel espoir pour que la petite puisse retrouver ses capacités motrices. La fille a montré récemment les signes d’une réelle amélioration en motricité des membres supérieurs.

Depuis plus de deux ans, Hadil se soigne dans un hôpital en Turquie, et son père, Hichem, simple agent dans un lycée et habitant la cité d’El Gammas, à Constantine, n’a cessé de multiplier les appels aux dons pour poursuivre les soins et retourner en Turquie pour une nouvelle intervention recommandée par les médecins. Âgée aujourd’hui de 11 ans, Hadil est atteinte depuis l’âge de 4 ans de la maladie de Little. Une pathologie qui cause une infirmité motrice cérébrale, marquée par une paraplégie des membres supérieurs et inférieurs. Après avoir échoué à avoir une prise en charge à l’étranger pour sa fille, Hichem Mechati décidera enfin d’engager des contacts avec plusieurs hôpitaux et réussira à trouver la bonne adresse en Turquie. Tout en remerciant El Watan et les généreux donateurs qui l’ont aidé jusqu’ici à collecter la somme de 12 000 dollars US, Hichem Mechati aura besoin encore de la même somme pour pouvoir verser le montant de 24 000 dollars, indispensable pour accomplir deux autres interventions. Toute la famille attend toujours ce jour où Hadil pourra réaliser son rêve de rejoindre les bancs de l’école. L’espoir est encore permis. Pour toute information, contactez Hichem Mechati au n° 05 57 72 94 88.