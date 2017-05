Grogne à la Seaco

Réagissez

Plus d’une centaine de travailleurs de la Société des eaux et de l’assainissement de Constantine (Seaco) ont tenu, hier matin, un sit-in devant le siège de la direction, sis à la zone industrielle Palma.

Ces protestataires, qui sont essentiellement des agents opérationnels sur le terrain dans les différents chantiers de la Seaco, ont remis une plate-forme de revendications au directeur général de la société. Ils réclament, entre autres, le versement de la prime de rendement collectif (PRC) de manière correcte et régulière. «Nous avons signé une convention collective qui nous permet de bénéficier d’une prime de rendement collective, mais à plusieurs reprises la direction supprime cette prime.

Parfois elle réduit le montant de la PRC, pourtant l’administration est tenue de respecter la convention», a déclaré l’un des grévistes. Ils revendiquent également plus de respect à l’égard des travailleurs, qui, selon toujours notre interlocuteur, subissent continuellement des sanctions abusives et injustifiées. Il a estimé que la situation ne fait qu’empirer, compliquant la relation entre les employés et les responsables. Par ailleurs, les travailleurs en grogne ont accusé l’administration d’«incompétence». Ils ont demandé au directeur de stopper le recrutement d‘agents sans expérience au sein de l’administration, afin d’améliorer le niveau des prestations. «Nous sommes contraints parfois d’attendre 6 mois pour pouvoir obtenir un document administratif auprès des services concernés», a affirmé l’un des employés. Et de conclure : «Nous demandons l’installation d’un syndicat au sein de la direction pour protéger l’employé et assurer ses droits.» Les représentants des protestataires ont été reçus par le DG, qui leur a promis de répondre à leurs revendications dimanche prochain. Pour avoir la version de l’administration, nous avons tenté à maintes reprises de joindre la cellule de communication de la Seaco, mais en vain.