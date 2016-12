Grève des étudiants en chirurgie dentaire

Réagissez

Les étudiants en chirurgie dentaire de l’université Rabah Bitat (Constantine 3) sont en grève depuis hier.

Les étudiants de toutes les années ont tenu ce mouvement de protestation pour réclamer l’amélioration des conditions dans lesquels ils poursuivent leur cursus.

Ils revendiquent dans une longue plate-forme, la généralisation du programme pédagogique et pratique au niveau national, la revalorisation de leur statut et de la grille salariale au sein de la Fonction publique, en passant de la catégorie 13 vers la catégorie 16, particulièrement après le rajout d’une année d’études. Ils demandent aussi l’augmentation des postes de résidanat, la mise en place des moyens nécessaires pour le bon déroulement des travaux pratiques et de la formation jugés insuffisantes,selon leurs propos. Ils réclament également l’amélioration des infrastructures et des équipements de la faculté, qui a été ouverte et équipée l’année dernière au sein de l’université Constantine 3.