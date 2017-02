Grève des commerçants des marchés couverts

Réagissez

Les commerçants de tous les marchés communaux de la ville de Constantine observent, depuis hier, une grève de 3 jours, pour contester l’augmentation, entrant dans le cadre de la revalorisation du patrimoine communal, des loyers des stands et des locaux au sein des marchés couverts.

Cette grève a touché les deux marchés de Sidi Mabrouk, celui de la cité Daksi Abdesselem, Abdellah Bettou (ex-Ferrando), Er-sif, Boumezzou et Souk Al Asser. Les commerçants ont répondu à l’appel de grève lancé à travers les réseaux sociaux contre la nouvelle revalorisation établie par l’APC de Constantine pour 2017. Selon Mehdi Lahchiri, représentant des vendeurs du marché Abdellah Bettou, la situation demeure inacceptable, vu que la revalorisation a atteint les 700% : «Je payais avant un loyer de 10 000 DA par mois, après cette nouvelle revalorisation je me trouve contraint de payer 70 000 DA ! Cette hausse irraisonnable pénalise le marchand, qui n’est qu’un citoyen ayant besoin de subvenir aux besoinx de sa famille.» Les grévistes n’ont pas manqué d’exprimer leur refus catégorique de cette revalorisation, jugée abusive. Ils étaient déterminés à maintenir la grève jusqu’à ce que la commune revienne sur sa décision. Pour leur part, les habitants de la ville ont manifesté leur mécontentement face à cette fermeture. Ils se sont vu contraints d’aller vers les marchands informels pour faire leurs courses. «Les autorités encouragent l’informel à travers ce genre de décisions et provoquent la colère de la population», a lancé un passant. Mehdi Lahchiri a affirmé aussi qu’ils vont saisir le maire, aujourd’hui, pour tenter de trouver une solution qui arrange les deux parties. Rappelons que le dossier de la revalorisation du patrimoine communal était à l’ordre du jour de plusieurs sessions ordinaires et extraordinaires de l’APC de Constantine. Ce dossier a été débattu à maintes reprises, après la pression exercée par l’ancien wali sur l’APC, afin d’augmenter les prix même à 1000 %. Yousra Salem