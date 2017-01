Gaz butane : spéculation à Constantine...

Réagissez

Les habitants de plusieurs endroits à Constantine, isolés par la neige, dont les mechtas non raccordées au gaz naturel, dénoncent la hausse des prix des bonbonnes de gaz butane; une augmentation estimée à plus de 150 DA.

Profitant de la situation, des commerçants, qu’ils soient informels ou non, ont cédé la bonbonne tant recherchée à des prix variant de 350 à 450 DA, alors qu’elle se vendait à 200 DA l’unité. Ces spéculations ont engendré la colère des citoyens concernés, qui arrivent à consommer jusqu’à 6 bonbonnes par mois. Face à cet état de fait, Noura Nemouchi, chef du département commercial à Naftal GPL, a affirmé que même l’entreprise rencontre des problèmes à cause de ces spéculations et des routes bloquées par la neige.

Notre interlocutrice a souligné que Naftal n’est nullement responsable de cette augmentation, ajoutant que la production a atteint 23 000 bouteilles par jour, ce qui dépasse les prévisions de l’entreprise. Mme Nemouchi ajoute qu’une cellule de crise a été créée par Naftal en coordination avec les responsables locaux, notamment les maires et les chefs de daïras, pour rouvrir les routes menant vers ces endroits et approvisionner les populations en gaz butane.

«Il y a eu des perturbations au niveau de la distribution à cause des spéculations. Mais cela ne nous a pas empêchés de satisfaire toutes les zones enclavées dans les quatre wilayas de l’Est, à savoir Mila, Oum El Bouaghi, Souk Ahras et Constantine. Dans cette dernière, nous avons pu distribuer récemment 5 000 bouteilles, sans compter les stocks», a-t-elle expliqué.