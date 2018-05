Fouad Kharchi éjecté

Réagissez

Nadir Amireche (à gauche) et Foued Kharchi (à droite)

Coup de théâtre lors de la session extraordinaire de l’APW de Constantine (APW), tenue hier au siège de la wilaya, à la cité Daksi.

Le vice-président de l’Assemblée en question et ex-député FLN, Ahmed-Fouad Kharchi, a été éjecté de l’APW, après un vote de la majorité des élus. En ouverture de la session, le P/APW, Nadir Amirèche, a demandé aux élus de voter pour ajouter à l’ordre du jour un point «urgent et exigé par le wali», la veille de la session.

Il s’agit de suspendre Fouad Kharchi et geler ses activités en tant qu’élu à l’APW. «Après avoir été saisi par la cour de justice de Constantine au sujet d’une poursuite judiciaire contre Fouad Kharchi et suite au courrier du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales n°560 établi en avril 2018, le wali de Constantine a saisi officiellement le P/APW, pour appliquer la loi et geler les activités de cet élu», a déclaré Nadir Amirèche.

Et de poursuivre d’un ton ferme : «Et en application de l’article 45 du Code de la wilaya, concernant la suspension des élus poursuivis en justice ou accusés pour affaires de mœurs, je demande aux membres de l’Assemblée de délibérer sur la suspension de Kharchi Fouad et approuver la demande du wali». Les déclarations du P/APW ont eu l’effet d’une douche froide sur l’ex-député du FLN, qui a nié à plusieurs reprises devant la presse les accusations portées contre lui. Cette sortie de Nadir Amireche a pris au dépourvu aussi l’ensemble des élus, dont certains ont exprimé à El Watan leur désapprobation de la forme humiliante envers le parti FLN et envers Kharchi.

Ce dernier n’a même pas eu le droit à la parole avant la délibération. «Il s’agit d’un règlement de comptes. Ce que vous avez fait aujourd’hui n’est qu’un complot, dont vous êtes l’auteur. Dites-moi de quoi suis-je accusé ? Donnez-moi au moins le jugement de ma condamnation», a lancé Kharchi Fouad, qui était dans tous ses états. Mettant en cause l’indépendance et la crédibilité du P/APW, il l’a accusé d’appliquer à la lettre des instructions du wali touchant une affaire interne de l’Assemblée et sans demander d’explications au concerné. M. Khachi n’a pas été avare dans ses propos, en répondant à l’humiliation que le P/APW lui a fait subir. «Vous m’avez égorgé toi et tes complices, pourtant c’est grâce à moi que vous occupez actuellement ce poste.», a-t-il fulminé, en ajoutant qu’il a été traité comme «l’assassin de Boudiaf», parce qu’il a dévoilé des vérités.

Sans préciser de quelles vérités il s’agit, l’accusé a rappelé que Nadir Amirèche s’était constitué en tant qu’avocat dans cette affaire qui remonte à 2012, lorsqu’il avait été accusé avec d’autres de trafic d’influence à la veille des élections législatives. «Les principaux accusés étaient Omar Mohamed et Nadji Bendjaballah et ils ont été acquittés par la justice. Il y a un jugement qui prouve mes propos.

Vous avez comploté contre moi, en oubliant que je suis un homme de loi et je vais saisir la justice. Attendez! Attendez ! Je reviendrai à la session prochaine et je serai réhabilité, car j’étais convoqué en tant que témoin dans cette affaire et non pas en tant qu’accusé», a-t-il menacé avant de quitter la salle. Il est à noter que le wali de Constantine, qui n’avait pas, semble-t-il, un sérieux empêchement, a brillé par son absence à cette session, où il a été remplacé par le secrétaire général de la wilaya. Une défection qui ouvre la voie à de nombreuses questions et interprétations. Faut-il rappeler, par ailleurs, que les deux personnages, Kharchi et Amireche, sont les principaux candidats au poste de sénateur au prochain rendez-vous des grands électeurs.