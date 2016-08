Falsification de cartes grises

Réagissez

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Constantine ont arrêté récemment deux personnes âgées de 50 ans, pour falsification de documents administratifs.

Selon un communiqué de la sûreté, les faits remontent au 17 août dernier, quand les éléments de la BRI ont reçu des informations «de sources sûres» sur la circulation de cartes grises falsifiées dans la wilaya de Constantine. Il s’agit d’un réseau de trafic de ce genre de documents et qui exerce au niveau de la ville de Ali Mendjeli.

Les présumés coupables ont été arrêtés en flagrant délit dans un café en possession de 10 cartes grises vierges et une somme d’argent. L’analyse menée par la police a déterminé que le cachet des services de la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) que portent ces cartes saisies est falsifié.