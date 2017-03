Eradication des panneaux publicitaires anarchiques

Réagissez

Les autorités locales vont lancer cette opération, la deuxième du genre, dans les prochains jours, selon le directeur général de l’Etablissement d’aménagement des villes d’Ali Mendjeli et de Aïn Nahas. Elle ciblera plusieurs unités de voisinage (UV) de l’immense agglomération, a déclaré Farid Hayoul, précisant qu’une vingtaine de panneaux publicitaires, dont l’emplacement enlaidit le boulevard de l’ALN, qui constitue la voie principale de la ville d’Ali Mendjeli, seront éradiquées. Cette action vise à réhabiliter le paysage de cette ville et à améliorer le cadre de vie de la population, a souligné le même responsable, notant que ses services ont procédé à une campagne de sensibilisation auprès des commerçants, les invitant à respecter la réglementation en vigueur, s’agissant de la dimension et de l’emplacement des panneaux.