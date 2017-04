Enfin une opération d’amélioration urbaine

Réagissez

Après avoir fait depuis des années la sourde oreille aux doléances des habitants des cités El Yasmine et Rabah Bitat (plus connue sous le nom cité des 200 Logements), situées sur le plateau de Mansourah, les autorités de la ville de Constantine se sont-elles enfin décidées à lancer une opération d’amélioration urbaine dans ces cités qui n’ont cessé de se dégrader ? Le lancement depuis 15 jours de la réhabilitation de la route principale et de certaines rues secondaires, ainsi que l’aménagement des trottoirs, ont été très bien accueillis par les riverains. Ces derniers ont toujours dénoncé ces dernières années la dégradation continue de leur cadre de vie, notamment l’état lamentable des routes. Ils citent également les malfaçons constatées sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, réalisé par la mairie, sans respect des normes, selon eux, laissant ces eaux se déverser sur la chaussée. Ceci dit, la réfection du réseau routier, qui en avait bien besoin, demeure une mesure qui mérite d’être soulignée, même si elle devrait s’accompagner, espèrent les riverains, par d’autres mesures, comme la création d’espaces verts ou de détente dans un quartier envahi par le béton.