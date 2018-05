Enfin des travaux de réfection des routes

Réagissez

Après des années de souffrance, les habitants, et surtout les usagers des routes traversant la cité Ziadia, ont commencé à voir le bout du tunnel.

Depuis trois jours, des engins sont sur les lieux pour des travaux de réfection des chaussées, entamés par une opération de décapage de l’ancien tapis qui a déjà commencé à montrer les signes d’usure depuis des années. Les fuites d’eau signalées un peu partout dans la cité, et la mauvaise qualité de l’ancien bitume y sont pour beaucoup dans la dégradation de la chaussée.

Cela était très apparent dès l’entrée de la cité à proximité du boulevard de Djebel Ouahch et sur tout le tronçon qui passe par l’agence postale jusqu’à la partie qui monte pour rejoindre encore une fois le boulevard de Djebel Ouahch, en contrebas de la mosquée Al Ansar. Une situation qui est devenue la hantise des automobilistes. Cela se comprend. Il y a environ trois ans, et après l’ouverture du contournement de l’autoroute Est-Ouest, qui permet l’accès vers cette banlieue de la ville, le trafic routier est devenu très intense, notamment en début de matinée et en fin d’après-midi. Des véhicules venant des wilayas de Annaba, Skikda, El Tarf, Jijel, et même de Tunisie pour la partie nord, mais aussi d’Alger, Sétif, Batna, Oum El Bouaghi, Biskra, pour les parties ouest et sud de la ville, passent par cette route de Djebel Ouahch pour éviter les embouteillages au niveau de Boussouf, Zouaghi et le 4e km et pouvoir rejoindre le centre-ville rapidement par le pont Salah Bey. Une situation qui ne cesse de créer des désagréments notoires pour les habitants de la banlieue nord.

Ces derniers sont toujours contraints de prendre la déviation de la cité Ziadia, d’où l’importance de ces travaux de réfection du réseau routier. Mais il est toujours souhaitable que ces travaux soient menés dans les normes pour éviter les erreurs du passé, sinon on risque de se retrouver encore une fois à la case départ.