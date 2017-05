En attendant l’intervention de la tutelle

Réagissez

Désormais, seule l’intervention du ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, semble pouvoir relancer les travaux d’extension du Centre anticancer (CAC) au CHU Dr Benbadis, à l’arrêt depuis des mois. Beaucoup de problèmes entravent l’avancement de ce projet lancé en 2007. Les autorités concernées, à leur tête le DG du CHU, peinent à assumer leurs engagements et honorer leurs promesses afin de livrer la structure au premier trimestre de 2017.

Ce qui suscite le plus d’interrogations, c’est le refus des responsables de donner davantage d’explications sur les causes de ce retard. Personne n’a pu savoir la cause réelle de ce blocage inexplicable, ce qui laisse le champ libre aux spéculations. «Nous avons établi récemment un rapport suite aux recommandations du wali, afin d’avoir plus d’informations sur l’état d’avancement des travaux et les problèmes qui se posent. Peut-être il pourra intervenir afin de régler la situation», a déclaré Laïd Abdelghani Benkhedim, directeur de la santé de la wilaya (DSP), lors d’une conférence de presse animée jeudi dernier, au siège de la direction. Le DSP s’est contenté d’avancer qu’il s’agit de procédures administratives et le taux de réalisation a atteint 80%. La tutelle, selon toujours ses dires, sera également informée sur l’état du projet. Pour l’histoire, le projet de l’extension du CAC de Constantine a été lancé en 2007 pour un délai de 30 mois et un montant initial de 40 milliards de centimes. Après plusieurs réévaluations, le budget a atteint le plafond de 88 milliards de centimes, sans qu’il soit livré dans les délais annoncés par les responsables locaux.