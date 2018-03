El Khroub : Le tennis de table pour le 8 mars

Réagissez

Pour célébrer la Journée internationale de la femme, fêtée le 8 mars de chaque année, l’Office des activités sportives et culturelles de la commune d’El Khroub (Oscult), organise en collaboration avec l’AJSKhroub un grand tournoi de tennis de table ouvert à toutes les catégories pour garçons et filles.

La manifestation qui a débuté hier par les phases éliminatoires est abritée par la salle de l’ancien Souk el fellah de la ville d’El Khroub. Les finales auront lieu jeudi et seront sanctionnées par une cérémonie de remise de prix et de récompenses à partir de 17h.