L’opération de recensement des panneaux publicitaires dans la commune d’El Khroub, particulièrement à Ali Mendjeli, se poursuit toujours avec la mobilisation des quatre délégations pour cette ville.

«Nos brigades sont toujours sur le terrain et nous sommes en train de répertorier tous les panneaux existants. Vu la superficie de la ville de Ali Mendjeli, cette opération va prendre encore du temps, nous pouvons dire que c’est une affaire de 3 mois.

Nous allons même faire le porte-à-porte pour identifier les propriétaires de ces plaques», a déclaré à El Watan Abdelhamid Aberkane, maire d’El Khroub. «Cette action qui vise la revalorisation du patrimoine communal et la création des ressources financières a été lancée le 19 octobre dernier par une brigade mixte de la commune d’El Khroub, afin de régulariser tous les panneaux publicitaires ainsi que les plaques d’orientation placées un peu partout à Ali Mendjeli.

Ce phénomène a pris de l’ampleur et prive la commune de recettes importantes», poursuit-il. Selon les services de la direction des finances et du patrimoine de la commune, ces panneaux peuvent rapporter environ un milliard de centimes pour la commune d’El Khroub.

«Jusqu’à maintenant, les recettes provenant des plaques régularisées sont estimées à 600 millions de centimes en 2016. Si nous continuons la régularisation des panneaux, nous atteindrons un milliard de centimes en 2017», a expliqué la responsable de ces services. «Nous avons signé des conventions avec des boîtes de communication afin d’établir des panneaux types au profit des demandeurs», ajoute-t-elle. Selon le même responsable, chaque panneau de 2m² ou plus est considéré comme une plaque publicitaire. Le prix de cette dernière peut atteindre 150 000 DA par an. Pour les panneaux d’orientation des cabinets de médecin, d’avocat et autres, d’une superficie inférieure à 2m², les propriétaires doivent payer 9000 DA par an. Notre interlocutrice a avisé que des mises en demeure seront adressées aux récalcitrants, avant la saisie du panneau. «Nous demandons aussi aux services de sécurité de travailler avec nous et de nous aider afin de mettre de l’ordre dans cette ville», a-t-elle conclu.