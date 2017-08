École normale Supérieure : 1228 bacheliers affectés

Réagissez

Selon le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 66,5% du nombre global des préinscrits ont été orientés vers le premier choix au terme de la première phase des préinscriptions universitaires.

Sur un total de 219 288 bacheliers, 5978, soit 1,87%, ont été affectés aux 11 Ecoles nationales supérieures (ENS) réparties sur le territoire. Pour l’ENS Assia Djebar, implantée sur le site de la ville universitaire à Ali Mendjeli, le nombre de bacheliers qu’elle est censée accueillir est de 1228, selon Mme Mouna Bechelem, chargée des relations externes.

«1128 bacheliers affectés à l’Ecole nationale supérieure Assia Djebar se sont soumis aux tests oraux et aux entretiens organisés les 12 et 13 du mois en cours», nous a précisé notre interlocutrice, qui reviendra sur le déroulement de l’opération «Pour assurer le bon fonctionnement de ces entretiens, l’administration a mobilisé un personnel conséquent, soit 160 personnes, entre enseignants, encadreurs et administratifs.

Les candidats ont été répartis sur 20 comités pédagogiques pour cette opération d’évaluation, qui déterminera leur admission ou pas à cette école». A rappeler que les futurs enseignants sont détenteurs d’une moyenne au baccalauréat allant de 14 à 18/20. L’engouement pour les ENS est expliqué par le fait que le secteur de l’éducation recrute énormément. Pour preuve, les différents concours organisés par le département de Mme Benghabrit depuis ces trois dernières années.